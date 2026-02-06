NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung von Rio Tinto bei einem Kursziel von 7500 Pence mit "Overweight" wieder aufgenommen. Bergbau rücke zunehmend ins Zentrum nationaler Sicherheitsstrategien der Staaten, schrieb Dominic O'Kane am Donnerstagabend in seiner Empfehlung. Bergbaukonzerne dürften 2026 strategische Veränderungen angehen und dabei auf Gelegenheiten bei Kupfer, Gold, Lithium und anderen, neuen Bereichen suchen./mis/rob/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 23:25 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 00:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.