Rio Tinto Aktie
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WKN: 852147 / ISIN: GB0007188757
Rio Tinto Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Rio Tinto mit einem Kursziel von 6400 Pence auf "Underperform" belassen. Der Bergbaukonzern habe eine Vereinbarung mit der mongolischen Regierung getroffen, wonach der Zinssatz für das Gesellschafterdarlehen für die Kupfermine Oyu Tolgoi angepasst werden solle, schrieb Ben Davis am Dienstag. Die übliche Sorge sei, wie lange die aktuelle Vereinbarung Bestand habe und ob die Regierung zu einem späteren Zeitpunkt versuchen werde, einen größeren Anteil an den Erträgen zu erhalten. Angesichts der raschen politischen Veränderungen in der Mongolei bleibe dies ein sehr reales Risiko./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2026 / 07:04 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / 07:04 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rio Tinto plc Underperform
|
Unternehmen:
Rio Tinto plc
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
64,00 £
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
72,16 £
|
Abst. Kursziel*:
-11,31%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
71,86 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-10,94%
|
Analyst Name::
Ben Davis
|
KGV*:
-
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