ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für RWE angesichts der Sondierungsergebnisse zwischen Union und SPD auf "Buy" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. Analystin Wanda Serwinowska sieht die Eckpunkte eines Sondierungspapiers im Einklang mit den Wahlprogrammen. Wie sie in einer am Montag vorliegenden Studie schrieb, mangele es aber noch an Details. Eon bleibe wegen der Netzausrichtung ihr "Top-Pick" in Energiesektor. Unter den Erzeugern sei RWE attraktiv, weil die Aktie nur wenig Wachstum im Bereich der Erneuerbaren Energien einpreise./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2025 / 22:47 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2025 / 22:47 / GMT



