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WKN DE: A1401Z / ISIN: IE00BYTBXV33

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15.06.2026 09:20:21

Ryanair Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Ryanair mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Outperform" belassen. Der Kursrückgang der Aktie angesichts der stark gestiegenen Treibstoffpreise sei mit Blick auf die kurzfristigen Gewinne verständlich, schrieb Alex Irving in seiner Branchenbetrachtung vom Sonntagabend. Denn zweifellos sinke die Ertragskraft der Luftfahrtbranche insgesamt, je höher die Kerosinpreise stiegen. Der Markt übersehe aber, dass dadurch das Kapazitätswachstum abnehme, was sich wiederum positiv auf die Ticketpreise auswirke. Ryanairs Gewinne stiegen sowohl bei fallenden Kerosinpreisen als auch bei abnehmenden Kapazitäten. Die Wahrscheinlichkeit, dass keines von beidem eintreten werde, sei minimal - doch genau das preise die Aktie ein./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.06.2026 / 21:46 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.06.2026 / 21:46 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ryanair Outperform
Unternehmen:
Ryanair 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
32,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
26,22 € 		Abst. Kursziel*:
22,04%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
26,27 € 		Abst. Kursziel aktuell:
21,81%
Analyst Name::
Alex Irving 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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