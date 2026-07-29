Daimler Truck Aktie

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Daimler Truck für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8

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29.07.2026 15:20:36

Daimler Truck Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Daimler Truck auf "Buy" mit einem Kursziel von 54 Euro belassen. Philippe Houchois verwies am Mittwoch auf die Telefonkonferenz des US-Lastwagenherstellers Paccar, die als positiv zu werten sei für den US-Lkw-Zyklus im Jahr 2027 sowie für die Aussichten des europäischen Marktes in diesem Jahr./ajx/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 04:27 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 04:27 / ET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Daimler Truck Buy
Unternehmen:
Daimler Truck 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
54,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
46,00 € 		Abst. Kursziel*:
17,39%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
48,15 € 		Abst. Kursziel aktuell:
12,15%
Analyst Name::
Philippe Houchois 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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