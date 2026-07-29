Intesa Sanpaolo Aktie
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WKN: 850605 / ISIN: IT0000072618
Intesa Sanpaolo Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Intesa Sanpaolo nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 7 Euro belassen. Die Erlöse der italienischen Großbank hätten die Markterwartung leicht überboten, schrieb Pablo de la Torre Cuevas in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Der Nettogewinn auf Konzernebene habe die Konsensschätzung vor allem dank eines starken Handelsgeschäfts um zehn Prozent übertroffen./rob/bek/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 07:31 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 07:31 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Intesa Sanpaolo S.p.A. Outperform
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Unternehmen:
Intesa Sanpaolo S.p.A.
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Analyst:
RBC Capital Markets
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Kursziel:
7,00 €
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Rating jetzt:
Outperform
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Kurs*:
6,47 €
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Abst. Kursziel*:
8,12%
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Rating update:
Outperform
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Kurs aktuell:
6,48 €
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Abst. Kursziel aktuell:
8,01%
|
Analyst Name::
Pablo de la Torre Cuevas
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KGV*:
-
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