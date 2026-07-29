Unilever Aktie

58,11EUR -0,65EUR -1,11%
Unilever für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A41NM1 / ISIN: GB00BVZK7T90

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29.07.2026 15:35:31

Unilever Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Unilever von 5250 auf 5600 Pence angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das organische Wachstum des Konsumgüterkonzerns im ersten Halbjahr sei besser als erwartet ausgefallen, schrieb Katharina Schmenger in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Abspaltung der Lebensmittelsparte und deren Zusammenführung mit McCormick laufe planmäßig und solle bis Mitte 2027 abgeschlossen sein. Damit positioniere sich Unilever als reiner Anbieter in den Bereichen Haushalts- und Körperpflege./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 15:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 15:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Unilever PLC Kaufen
Unternehmen:
Unilever PLC 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
49,65 £ 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
49,76 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Katharina Schmenger 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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Aktien in diesem Artikel

Unilever PLC 58,11 -1,11% Unilever PLC

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15:20 Daimler Truck Buy Jefferies & Company Inc.
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15:02 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
14:59 Rio Tinto Underperform RBC Capital Markets
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14:58 Unilever Hold Deutsche Bank AG
14:57 SMA Solar Buy Jefferies & Company Inc.
14:57 GSK Halten DZ BANK
14:56 Coca-Cola Kaufen DZ BANK
14:55 DWS Group Hold Jefferies & Company Inc.
14:52 Hermès Outperform RBC Capital Markets
14:52 Rio Tinto Hold Jefferies & Company Inc.
14:52 MLP Buy Baader Bank
14:51 Porsche vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
14:51 BASF Buy Deutsche Bank AG
14:50 Danone Sector Perform RBC Capital Markets
14:50 Medios Buy Deutsche Bank AG
14:50 SAFRAN Buy Deutsche Bank AG
14:47 KRONES Buy Jefferies & Company Inc.
14:42 AB InBev Buy UBS AG
14:28 TeamViewer Hold Deutsche Bank AG
14:26 Porsche vz. Sector Perform RBC Capital Markets
14:20 Hermès Buy Deutsche Bank AG
14:20 Givaudan Halten DZ BANK
14:18 EssilorLuxottica Hold Deutsche Bank AG
14:05 Rio Tinto Neutral JP Morgan Chase & Co.
14:03 flatexDEGIRO Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14:03 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
14:03 Hermès Buy Jefferies & Company Inc.
14:00 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
13:59 Bechtle Buy Deutsche Bank AG
13:59 Ströer Market-Perform Bernstein Research
13:47 Visa Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:36 Nike Outperform Bernstein Research
13:34 Coca-Cola Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:23 Air Liquide Outperform Bernstein Research
13:22 AstraZeneca Outperform Bernstein Research
13:19 Eni Buy Jefferies & Company Inc.
13:18 Mercedes-Benz Group Market-Perform Bernstein Research
13:14 Eni Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:13 Redcare Pharmacy Buy Baader Bank
13:13 Danone Outperform Bernstein Research
12:59 Porsche vz. Market-Perform Bernstein Research
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