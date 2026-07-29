Rheinmetall Aktie
|1 153,60EUR
|59,40EUR
|5,43%
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
Rheinmetall Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Rheinmetall auf "Outperform" mit einem Kursziel von 1900 Euro belassen. Die vorläufigen Zahlen des Rüstungsherstellers lägen über seinen sowie über den Markterwartungen und dies auch deutlich, schrieb Adrien Rabier in einer Schnelleinschätzung am Mittwoch. Rheinmetall gewinne nun wieder Vertrauen zurück. Zusammen mit den unerwartet guten Zahlen und einer Trendwende im Zyklus der Gewinnabwärtskorrekturen sollte dies den Aktienkurs deutlich stützen, insbesondere mit Blick auf die gegenwärtige Bewertung./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 11:38 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 11:38 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rheinmetall AG Outperform
|
Unternehmen:
Rheinmetall AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
1 900,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
1 160,20 €
|
Abst. Kursziel*:
63,76%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
1 153,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
64,70%
|
Analyst Name::
Adrien Rabier
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Rheinmetall AG
|
16:16
|AKTIE IM FOKUS 2: Rheinmetall-Rally nach starken Zahlen (dpa-AFX)
|
16:04
|ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Rheinmetall auf 'Outperform' - Ziel 1900 Euro (dpa-AFX)
|
15:58
|Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 nachmittags in Rot (finanzen.at)
|
15:58
|Minuszeichen in Europa: So entwickelt sich der Euro STOXX 50 am Nachmittag (finanzen.at)
|
15:58
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX nachmittags in der Verlustzone (finanzen.at)
|
15:58
|DAX-Handel aktuell: DAX nachmittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
15:52
|Bernstein Research verleiht Rheinmetall-Aktie Outperform in jüngster Analyse (finanzen.at)
|
15:12
|ROUNDUP: Rheinmetall mit Gewinnsprung - Aktie weiter auf Erholungskurs (dpa-AFX)
Analysen zu Rheinmetall AG
|15:02
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|14:00
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.07.26
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|08.07.26
|Rheinmetall Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15:02
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|14:00
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.07.26
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|08.07.26
|Rheinmetall Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15:02
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|14:00
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.07.26
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|08.07.26
|Rheinmetall Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.07.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.06.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.05.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.03.26
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|11.02.26
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|Rheinmetall AG
|1 153,20
|5,39%
Aktuelle Aktienanalysen
|15:35
|Unilever Kaufen
|DZ BANK
|15:25
|Philips Kaufen
|DZ BANK
|15:25
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15:24
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15:20
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:03
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:02
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|14:59
|Rio Tinto Underperform
|RBC Capital Markets
|14:58
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|14:58
|Unilever Sell
|UBS AG
|14:58
|Unilever Sell
|UBS AG
|14:58
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
|14:57
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:57
|GSK Halten
|DZ BANK
|14:56
|Coca-Cola Kaufen
|DZ BANK
|14:55
|DWS Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14:52
|Hermès Outperform
|RBC Capital Markets
|14:52
|Rio Tinto Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14:52
|MLP Buy
|Baader Bank
|14:51
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:51
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|14:50
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14:50
|Medios Buy
|Deutsche Bank AG
|14:50
|SAFRAN Buy
|Deutsche Bank AG
|14:47
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:42
|AB InBev Buy
|UBS AG
|14:28
|TeamViewer Hold
|Deutsche Bank AG
|14:26
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14:20
|Hermès Buy
|Deutsche Bank AG
|14:20
|Givaudan Halten
|DZ BANK
|14:18
|EssilorLuxottica Hold
|Deutsche Bank AG
|14:05
|Rio Tinto Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14:03
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14:03
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:03
|Hermès Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:00
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:59
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|13:59
|Ströer Market-Perform
|Bernstein Research
|13:47
|Visa Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:36
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|13:34
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:23
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|13:22
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|13:19
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:18
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|13:14
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:13
|Redcare Pharmacy Buy
|Baader Bank
|13:13
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|12:59
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|12:59
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research