Heidelberg Materials Aktie
|167,25EUR
|-0,65EUR
|-0,39%
WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004
30.07.2026 08:40:30
Heidelberg Materials Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Heidelberg Materials nach Zahlen fürs zweite Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 250 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) des Baustoffkonzerns liege 3 Prozent über der Markterwartung, schrieb Elodie Rall in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Einschätzung./mis/rob/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 06:54 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 06:55 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Heidelberg Materials Overweight
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Unternehmen:
Heidelberg Materials
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Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
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Kursziel:
250,00 €
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Rating jetzt:
Overweight
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Kurs*:
166,30 €
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Abst. Kursziel*:
50,33%
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Rating update:
Overweight
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Kurs aktuell:
167,25 €
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Abst. Kursziel aktuell:
49,48%
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Analyst Name::
Elodie Rall
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KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse