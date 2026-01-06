Redcare Pharmacy Aktie
|72,80EUR
|4,25EUR
|6,20%
WKN DE: A2AR94 / ISIN: NL0012044747
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Redcare Pharmacy auf "Buy" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Die bei der Online-Apotheke leicht rückläufige Nutzeraktivität bei E-Rezepten im Dezember entspreche den Erwartungen und spiegele die saisonalen Schwankungen und den typischen Rückgang während der Feiertage wider, schrieb Martin Comtesse in einer am Dienstag vorliegenden Studie./edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 13:43 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 19:01 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|
Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
150,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
68,55 €
|
Abst. Kursziel*:
118,82%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
72,80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
106,04%
|
Analyst Name::
Martin Comtesse
|
KGV*:
-
