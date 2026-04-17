Ryanair Aktie

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WKN DE: A1401Z / ISIN: IE00BYTBXV33

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17.04.2026 09:45:26

Ryanair Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ryanair nach einem Zwischenbericht von Easyjet auf "Overweight" belassen. Aufgrund der vom britischen Billigflieger eingetrübten Nachfrageaussichten für die Sommersaison gehe er davon aus, dass auch bei anderen europäischen Fluggesellschaften eine gewisse Buchungsschwäche und eine entsprechend schlechtere Entwicklung der Flugpreise bestehe, schrieb Harry J Gowers in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie./edh/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 23:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ryanair Overweight
Unternehmen:
Ryanair 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
23,90 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
25,53 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Harry J Gowers 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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