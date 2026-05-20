Ryanair Aktie
|22,82EUR
|0,29EUR
|1,29%
WKN DE: A1401Z / ISIN: IE00BYTBXV33
Ryanair Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Ryanair von 31,50 auf 27,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Jaime Rowbotham senkte am Mittwoch nochmals seine Schätzungen für den Nettogewinn des Billigfliegers im Geschäftsjahr 2027 und sprach von turbulenten Zeiten. Er geht nun von nochmals höheren Belastungen durch steigende Treibstoffkosten aus./rob/ajx/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.05.2026 / 08:07 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ryanair Buy
|
Unternehmen:
Ryanair
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
27,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
22,83 €
|
Abst. Kursziel*:
18,27%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
22,82 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
18,32%
|
Analyst Name::
Jaime Rowbotham
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Ryanair
|
19.05.26
|ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Ryanair auf 'Outperform' - Ziel 32 Euro (dpa-AFX)
|
18.05.26
|ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank belässt Ryanair auf 'Buy' - Ziel 31,50 Euro (dpa-AFX)
|
18.05.26
|ROUNDUP: Ryanair wagt wegen Iran-Krieg keine Gewinnprognose - Aktie sackt ab (dpa-AFX)
|
18.05.26
|WDH: Ryanair wagt wegen Iran-Krieg keine Gewinnprognose (dpa-AFX)
|
17.05.26
|Ausblick: Ryanair mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
14.05.26
|Ryanair-Aktie gibt nach: Betriebsrat darf in Tochterbetrieb gewählt werden (dpa-AFX)
|
13.05.26
|Betriebsteil von Malta Air kann Betriebsrat wählen (dpa-AFX)
|
11.05.26
|EU-Kommission will Beihilferegeln für kleine Airports ändern (dpa-AFX)