Ryanair Aktie

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WKN DE: A1401Z / ISIN: IE00BYTBXV33

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19.05.2026 12:20:19

Ryanair Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ryanair mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Outperform" belassen. Die Airline spreche offen vom möglichen Scheitern von Konkurrenten und bereite sich darauf durch Anhäufen von Liquidität vor, schrieb Alex Irving am Montag. Entweder komme es bei den Treibstoffpreisen zu einer Entlastung oder in der Branche komme es zu Kapazitätskürzungen oder Pleiten. Letzteres wäre kurzfristig schmerzvoller, für den Billigflieger Ryanair längerfristig aber vorteilhafter./rob/ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2026 / 16:05 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2026 / 05:00 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ryanair Outperform
Unternehmen:
Ryanair 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
32,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
23,00 € 		Abst. Kursziel*:
39,13%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
22,82 € 		Abst. Kursziel aktuell:
40,23%
Analyst Name::
Alex Irving 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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