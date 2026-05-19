NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ryanair mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Outperform" belassen. Die Airline spreche offen vom möglichen Scheitern von Konkurrenten und bereite sich darauf durch Anhäufen von Liquidität vor, schrieb Alex Irving am Montag. Entweder komme es bei den Treibstoffpreisen zu einer Entlastung oder in der Branche komme es zu Kapazitätskürzungen oder Pleiten. Letzteres wäre kurzfristig schmerzvoller, für den Billigflieger Ryanair längerfristig aber vorteilhafter./rob/ajx/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2026 / 16:05 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2026 / 05:00 / UTC





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.