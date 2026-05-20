Ryanair Aktie
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WKN DE: A1401Z / ISIN: IE00BYTBXV33
Ryanair Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Ryanair auf "Overweight" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Die Kostenvorteile gegenüber der Konkurrenz würden größer, schrieb Andrew Lobbenberg am Dienstag. Für eine kurzfristige Umsatzstimulierung seien aber Last-Minute-Buchungen und Preisanreize notwendig. Die Treibstoffversorgung erscheine derweil beherrschbar. Aktienrückkäufe würden 2027 wahrscheinlicher./rob/ajx/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2026 / 14:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2026 / 14:58 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ryanair Overweight
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Unternehmen:
Ryanair
|
Analyst:
Barclays Capital
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Kursziel:
29,00 €
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Rating jetzt:
Overweight
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Kurs*:
22,83 €
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Abst. Kursziel*:
27,03%
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Rating update:
Overweight
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Kurs aktuell:
22,80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
27,19%
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Analyst Name::
-
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KGV*:
-
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