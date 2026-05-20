Ryanair Aktie

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Ryanair für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1401Z / ISIN: IE00BYTBXV33

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20.05.2026 11:03:41

Ryanair Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Ryanair auf "Overweight" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Die Kostenvorteile gegenüber der Konkurrenz würden größer, schrieb Andrew Lobbenberg am Dienstag. Für eine kurzfristige Umsatzstimulierung seien aber Last-Minute-Buchungen und Preisanreize notwendig. Die Treibstoffversorgung erscheine derweil beherrschbar. Aktienrückkäufe würden 2027 wahrscheinlicher./rob/ajx/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2026 / 14:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2026 / 14:58 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ryanair Overweight
Unternehmen:
Ryanair 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
29,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
22,83 € 		Abst. Kursziel*:
27,03%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
22,80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
27,19%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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