FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Safran nach Zahlen und einem Ausblick auf 2024 von 170 auf 190 Euro angehoben. Die Einstufung wurde jedoch auf "Hold" belassen. Analyst Christophe Menard lobte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie das solide Wachstum des Rüstungs- und Technologieunternehmens. Es sei selten, dass das Management bereits so früh im Jahr schon so optimistisch sei, schrieb er. Die Aktie sei allerdings bereits fair gewertet./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.02.2024 / 07:38 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.