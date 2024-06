NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Saint-Gobain vor Halbjahreszahlen von 85,50 auf 87,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Trotz einer vorteilhaften Anzahl an Arbeitstagen könnte es für eine positive Absatzentwicklung in Europa noch zu früh sein, schrieb Analystin Glynis Johnson in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die unsichere politische Situation in Frankreich werfe außerdem einen Schatten auf das zweite Halbjahr. Ihre Schätzungen aktualisierte sie unter anderem wegen einer Übernahme./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.06.2024 / 15:23 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.06.2024 / 19:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.