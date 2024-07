NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Saint-Gobain von 87,50 auf 99,10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Saint-Gobain und CRH seien unverändert ihre Favoriten im Bausektor, schrieb Analystin Glynis Johnson in einer am Montag vorliegenden Sektorstudie. Diese Haltung werde gestützt von positiven Effekten seitens Fusionen und Übernahmen, und auch die Bewertung der Aktien sei ein starkes Argument./bek/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2024 / 00:24 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2024 / 00:24 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.