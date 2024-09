NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Sanofi auf "Buy" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Klinische Phase-III-Studienergebnisse zum Multiple-Sklerose-Medikament Tolebrutinib seien durchwachsen, aber wie von ihm erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Peter Welford in einer am Montag vorliegenden Studie. Dennoch seien damit die Risiken großteils aus der Welt und vielleicht sogar Umsätze von ein bis zwei Milliarden US-Dollar des Pharmakonzerns mit dem Mittel möglich. Derzeit liege die Konsensschätzung für 2028 bei 542 Millionen Euro und seine Prognose bei 860 Millionen Euro./gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2024 / 02:50 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2024 / 02:50 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.