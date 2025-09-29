Sanofi Aktie
|77,84EUR
|-0,37EUR
|-0,47%
WKN: 920657 / ISIN: FR0000120578
Sanofi Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Sanofi mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Buy" belassen. Luisa Hector sieht laut ihrer am Montag vorliegenden Einschätzung eine positive Trendwende beim französischen Pharmakonzern im Bereich in Forschung & Entwicklung und erhöhte ihre Prognosen für die Immunologie./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2025 / 16:27 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sanofi S.A. Buy
|
Unternehmen:
Sanofi S.A.
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
110,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
78,05 €
|
Abst. Kursziel*:
40,94%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
77,84 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
41,32%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Sanofi S.A.mehr Nachrichten
Analysen zu Sanofi S.A.mehr Analysen
|08:51
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.09.25
|Sanofi Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.09.25
|Sanofi Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.25
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|22.09.25
|Sanofi Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:51
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.09.25
|Sanofi Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.09.25
|Sanofi Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.25
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|22.09.25
|Sanofi Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:51
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.09.25
|Sanofi Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.25
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|22.09.25
|Sanofi Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.25
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|18.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|17.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|06.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|03.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|28.10.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|26.09.25
|Sanofi Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.09.25
|Sanofi Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.25
|Sanofi Hold
|Deutsche Bank AG
|05.08.25
|Sanofi Hold
|Deutsche Bank AG
|23.07.25
|Sanofi Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Sanofi S.A.
|77,84
|-0,47%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:37
|pbb Buy
|Warburg Research
|09:30
|EssilorLuxottica Neutral
|UBS AG
|09:30
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|UBS AG
|09:29
|Kering Neutral
|UBS AG
|09:29
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|09:29
|Hermès Neutral
|UBS AG
|09:29
|Richemont Buy
|UBS AG
|09:21
|Klöckner Hold
|Warburg Research
|09:12
|KWS SAAT Buy
|Warburg Research
|09:00
|Richemont Overweight
|Barclays Capital
|08:51
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:46
|Saint-Gobain Overweight
|Barclays Capital
|08:43
|Schneider Electric Equal Weight
|Barclays Capital
|08:42
|Inditex Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:30
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|08:27
|HUGO BOSS Outperform
|RBC Capital Markets
|08:27
|Ferrari Buy
|UBS AG
|08:26
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|08:24
|BASF Neutral
|UBS AG
|08:22
|Nike Neutral
|UBS AG
|08:21
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:13
|Boeing Buy
|UBS AG
|08:06
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|07:54
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:52
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:50
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:45
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:44
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:40
|thyssenkrupp Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:39
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:17
|Unilever Overweight
|Barclays Capital
|07:15
|HUGO BOSS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:14
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:03
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:02
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:48
|Iberdrola Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:47
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.09.25
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.09.25
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.09.25
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|26.09.25
|Prosus Buy
|UBS AG
|26.09.25
|Iberdrola Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.09.25
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.09.25
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|26.09.25
|Symrise Buy
|Baader Bank
|26.09.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|26.09.25
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|26.09.25
|Henkel vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.09.25
|Evonik Halten
|DZ BANK
|26.09.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research