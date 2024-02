NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Sartorius von 264 auf 313 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Mit Blick auf die mittelfristigen Unternehmensziele müsse sich die Entwicklung des Pharma- und Laborzulieferers 2024 beschleunigen, schrieb Analyst James Vane-Tempest in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Aktien der Tochter Stedim erschienen attraktiver./mis/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2024 / 09:14 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2024 / 09:14 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.