NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 33 Euro auf "Overweight" belassen. Der Umsatz habe die Erwartungen leicht verfehlt, der starke Free Cashflow sei aber sehr ermutigend, schrieb Marcus Diebel am Freitag nach den Zahlen./rob/ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 08:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 08:08 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.