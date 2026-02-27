Delivery Hero Aktie
|19,13EUR
|-1,47EUR
|-7,14%
WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43
27.02.2026 10:21:38
Delivery Hero Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 33 Euro auf "Overweight" belassen. Der Umsatz habe die Erwartungen leicht verfehlt, der starke Free Cashflow sei aber sehr ermutigend, schrieb Marcus Diebel am Freitag nach den Zahlen./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 08:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 08:08 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Delivery Hero Overweight
|
Unternehmen:
Delivery Hero
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
33,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
19,36 €
|
Abst. Kursziel*:
70,41%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
19,13 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
72,50%
|
Analyst Name::
Marcus Diebel
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Delivery Hero
|
11:17
|AKTIE IM FOKUS: Delivery Hero sehr schwach - Telefonkonferenz rückt in den Blick (dpa-AFX)
|
10:04
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Delivery Hero auf 'Buy' - Ziel 35 Euro (dpa-AFX)
|
09:34
|ANALYSE-FLASH: Barclays belässt Delivery Hero auf 'Overweight' - Ziel 39,40 Euro (dpa-AFX)
|
09:29
|Handel in Frankfurt: MDAX legt zum Start zu (finanzen.at)
|
09:19
|ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Delivery Hero auf 'Outperform' - Ziel 38 Euro (dpa-AFX)
|
08:07
|Delivery Hero verdient nach gutem Schlussquartal deutlich mehr (dpa-AFX)
|
08:05
|**Delivery Hero erreicht 2025 ihr Profitabilitätsziel (Dow Jones)
|
07:29
|EQS-News: Delivery Hero reports strong Q4, while business transforms into Everyday App (EQS Group)
Analysen zu Delivery Hero
|10:21
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:18
|Delivery Hero Buy
|UBS AG
|08:47
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:43
|Delivery Hero Outperform
|RBC Capital Markets
|08:28
|Delivery Hero Overweight
|Barclays Capital
|05.02.26
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|10.12.25
|Delivery Hero Neutral
|Citigroup Corp.
|21.11.25
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|14.11.25
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|13.11.25
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Delivery Hero
|19,34
|-6,12%
