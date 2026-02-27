London Stock Exchange Aktie

103,00EUR 4,50EUR 4,57%
London Stock Exchange für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JEJF / ISIN: GB00B0SWJX34

27.02.2026 18:43:03

London Stock Exchange (LSE) Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für London Stock Exchange von 13400 auf 13500 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Börsenbetreiber habe ein insgesamt solides Zahlenwerk für 2025 vorgelegt, schrieb Ben Bathurst in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 10:18 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 10:18 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: London Stock Exchange (LSE) Outperform
Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
135,00 £
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
103,00 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
88,60 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Ben Bathurst 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu London Stock Exchange (LSE)

