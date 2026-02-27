Rheinmetall Aktie
|1 678,50EUR
|4,50EUR
|0,27%
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
Rheinmetall Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 2050 Euro auf "Outperform" belassen. Ein möglicher Angriff der USA auf den Iran würde für Rüstungsaktien kurzfristig Potenzial bedeuten, schrieb Douglas Harned am Freitag. Allerdings hätten solche Aktien nach den Drohungen von US-Präsident Donald Trump schon ein Stück weit reagiert. Daher sollte das Augenmerk eher auf die US-Verteidigungshaushalt 2027 gerichtet werden. Dabei gehe es um sehr viel Geld. Die Fragen seien nur, wie viel genau und wie es eingesetzt werde./mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 04:48 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 04:48 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rheinmetall AG Outperform
|
Unternehmen:
Rheinmetall AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
2 050,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
1 671,00 €
|
Abst. Kursziel*:
22,68%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
1 678,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
22,13%
|
Analyst Name::
Douglas S. Harned
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Rheinmetall AG
Analysen zu Rheinmetall AG
|13:51
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|24.02.26
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|11.02.26
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|10.02.26
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|09.02.26
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|13:51
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|24.02.26
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|11.02.26
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|10.02.26
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|09.02.26
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|13:51
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|24.02.26
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|10.02.26
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|09.02.26
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|06.02.26
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|11.02.26
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|24.11.25
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|19.11.25
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|19.11.25
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|11.11.25
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Rheinmetall AG
|1 668,50
|-0,33%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:51
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|13:33
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|13:26
|Valeo Market-Perform
|Bernstein Research
|13:26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|13:25
|Eni Buy
|UBS AG
|13:25
|Valeo Equal Weight
|Barclays Capital
|13:25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|13:24
|Saint-Gobain Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:23
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:07
|BASF Neutral
|UBS AG
|13:06
|1&1 Equal Weight
|Barclays Capital
|12:35
|AIXTRON Hold
|Warburg Research
|12:34
|BASF Underweight
|Barclays Capital
|12:32
|Santander Buy
|UBS AG
|12:32
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|12:32
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|12:31
|arGEN-X Overweight
|Barclays Capital
|11:49
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|11:49
|Swiss Re Neutral
|UBS AG
|11:43
|PUMA Neutral
|UBS AG
|11:42
|KION GROUP Buy
|UBS AG
|11:40
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|11:25
|AMAG Hold
|Erste Group Bank
|11:03
|BASF Underweight
|Barclays Capital
|11:03
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|10:57
|Stellantis Buy
|UBS AG
|10:53
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|10:52
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:51
|arGEN-X Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:25
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|10:24
|PUMA Hold
|Deutsche Bank AG
|10:23
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|10:23
|Nordex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:21
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:19
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|10:18
|Delivery Hero Buy
|UBS AG
|10:01
|Iberdrola Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:51
|Erste Group Bank kaufen
|Deutsche Bank AG
|09:42
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:41
|Allianz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:41
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:40
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|09:39
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:39
|London Stock Exchange Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:38
|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
|09:34
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:34
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|09:33
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:30
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|09:30
|KION GROUP Buy
|Deutsche Bank AG