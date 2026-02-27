AIXTRON Aktie

26,98EUR 1,75EUR 6,94%
AIXTRON für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
27.02.2026 15:14:00

AIXTRON SE Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Aixtron von 20 auf 32 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Ausblick des Chipindustrie-Ausrüsters enttäusche zwar, doch die mittelfristige Fantasie bleibe, schrieb Armin Kremser in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er fokussiere sich dabei bereits auf die Zeit nach 2026 mit einem dann von ihm erwarteten Wachstums- und Gewinnsprung. Im Kern basiere die Story auf der Stromversorgungsarchitektur in KI-Rechenzentren und damit verbundenen Anlagen für Galliumnitrid-Halbleiter./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 14:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 14:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AIXTRON SE Kaufen
Unternehmen:
AIXTRON SE 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
27,09 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
26,98 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu AIXTRON SE

mehr Nachrichten