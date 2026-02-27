AIXTRON Aktie
|26,98EUR
|1,75EUR
|6,94%
WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6
AIXTRON SE Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Aixtron von 20 auf 32 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Ausblick des Chipindustrie-Ausrüsters enttäusche zwar, doch die mittelfristige Fantasie bleibe, schrieb Armin Kremser in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er fokussiere sich dabei bereits auf die Zeit nach 2026 mit einem dann von ihm erwarteten Wachstums- und Gewinnsprung. Im Kern basiere die Story auf der Stromversorgungsarchitektur in KI-Rechenzentren und damit verbundenen Anlagen für Galliumnitrid-Halbleiter./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 14:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 14:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
