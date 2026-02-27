FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Puma von 16 auf 25 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Puma stehe am Anfang eines signifikanten Markenrebounds, schrieb Adam Cochrane in seiner am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung des Geschäftsberichts. Er vermisse aber noch den Nachweis, dass die Marke wieder wirklich angesagt sei./ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 08:05 / CET



