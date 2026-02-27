PUMA Aktie

23,03EUR -1,39EUR -5,69%
PUMA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 696960 / ISIN: DE0006969603

27.02.2026 10:24:50

PUMA SE Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Puma von 16 auf 25 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Puma stehe am Anfang eines signifikanten Markenrebounds, schrieb Adam Cochrane in seiner am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung des Geschäftsberichts. Er vermisse aber noch den Nachweis, dass die Marke wieder wirklich angesagt sei./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: PUMA SE Hold
Unternehmen:
PUMA SE 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
25,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
24,04 € 		Abst. Kursziel*:
3,99%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
23,03 € 		Abst. Kursziel aktuell:
8,55%
Analyst Name::
Adam Cochrane 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu PUMA SE

