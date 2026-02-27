Stellantis Aktie
|6,79EUR
|-0,03EUR
|-0,38%
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
Stellantis Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Stellantis von 8,50 auf 6,20 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Der Autokonzern habe die Enttäuschungsrisiken für den Geschäftsbericht durch Vorabzahlen merklich verringert gehabt, schrieb Stephen Reitman am Freitag. Er passte seine Schätzungen aber nun erst an./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 01:26 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 05:10 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Stellantis Market-Perform
|
Unternehmen:
Stellantis
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
6,20 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
6,81 €
|
Abst. Kursziel*:
-9,01%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
6,79 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-8,68%
|
Analyst Name::
Stephen Reitman
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Stellantis
|
12:27
|Börse Paris: CAC 40 fällt am Mittag zurück (finanzen.at)
|
09:29
|Euronext-Handel CAC 40 startet mit Verlusten (finanzen.at)
|
26.02.26
|Gewinne in Paris: CAC 40 steigt zum Ende des Donnerstagshandels (finanzen.at)
|
26.02.26
|AKTIE IM FOKUS: Stellantis ziehen nach Analystenkonferenz deutlich an (dpa-AFX)
|
26.02.26
|CAC 40 aktuell: CAC 40 bewegt sich nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
26.02.26
|ROUNDUP: Opel-Mutter und VW-Rivale Stellantis fährt riesigen Verlust ein (dpa-AFX)
|
26.02.26
|CAC 40 aktuell: CAC 40 verbucht Gewinne (finanzen.at)
|
26.02.26
|Opel-Mutter Stellantis meldet 22 Milliarden Euro Verlust (Spiegel Online)