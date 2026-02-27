NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Saint-Gobain von 140 auf 137 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Für das erste Quartal 2026 des Baustoffkonzerns sei aufgrund des schlechten Wetters mit erheblichen Einbußen zu rechnen, schrieb Glynis Johnson in einer am Freitag vorliegenden Studie. Ab dem zweiten Jahresviertel sollte aber eine bessere Dynamik der Absatzmärkte in Verbindung mit der Hoffnung auf zusätzliche Impulse durch Fusionen und Übernahmen die unterbewertete Aktie wieder in Gang bringen./rob/edh/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 09:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 09:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.