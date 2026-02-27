Stellantis Aktie

6,83EUR 0,01EUR 0,15%
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9

27.02.2026 10:57:54

Stellantis Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Stellantis mit einem Kursziel von 9,70 Euro auf "Buy" belassen. Die finalen Zahlen und der Ausblick lägen im Rahmen der Erwartungen, schrieb Patrick Hummel am Donnerstag./ag/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 08:26 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 08:26 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Stellantis Buy
Unternehmen:
Stellantis 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
9,70 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
6,81 € 		Abst. Kursziel*:
42,35%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
6,83 € 		Abst. Kursziel aktuell:
42,12%
Analyst Name::
Patrick Hummel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

