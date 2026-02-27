ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Stellantis mit einem Kursziel von 9,70 Euro auf "Buy" belassen. Die finalen Zahlen und der Ausblick lägen im Rahmen der Erwartungen, schrieb Patrick Hummel am Donnerstag./ag/mf



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 08:26 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 08:26 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.