Airbus Aktie
|184,26EUR
|-2,36EUR
|-1,26%
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
27.02.2026 11:49:55
Airbus SE Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Airbus nach Gesprächen mit dem Management mit einem Kursziel von 225 Euro auf "Outperform" belassen. Der Fokus habe auf der Triebwerksversorgung, dem mittelfristigen Potenzial und den Chancen im Rüstungsgeschäft gelegen, schrieb Ken Herbert am Freitag./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 02:25 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 02:25 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Airbus SE Outperform
|
Unternehmen:
Airbus SE
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
225,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
186,06 €
|
Abst. Kursziel*:
20,93%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
184,26 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
22,11%
|
Analyst Name::
Ken Herbert
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
