Airbus Aktie

184,26EUR -2,36EUR -1,26%
Airbus für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190

27.02.2026 11:49:55

Airbus SE Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Airbus nach Gesprächen mit dem Management mit einem Kursziel von 225 Euro auf "Outperform" belassen. Der Fokus habe auf der Triebwerksversorgung, dem mittelfristigen Potenzial und den Chancen im Rüstungsgeschäft gelegen, schrieb Ken Herbert am Freitag./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 02:25 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 02:25 / EST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Airbus SE Outperform
Unternehmen:
Airbus SE 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
225,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
186,06 € 		Abst. Kursziel*:
20,93%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
184,26 € 		Abst. Kursziel aktuell:
22,11%
Analyst Name::
Ken Herbert 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Airbus SE

