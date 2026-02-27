Santander Aktie

10,86EUR -0,23EUR -2,07%
Santander für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 858872 / ISIN: ES0113900J37

27.02.2026 12:32:52

Santander Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Santander von 11,70 auf 12,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die positive Reaktion auf den Kapitalmarkttag der Spanier sei verständlich, schrieb Ignacio Cerezo am Donnerstagnachmittag. Er dürfte eine Runde steigender Schätzungen auslösen./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 16:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) Buy
Unternehmen:
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
12,20 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
11,01 € 		Abst. Kursziel*:
10,81%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
10,86 € 		Abst. Kursziel aktuell:
12,32%
Analyst Name::
Ignacio Cerezo 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)

