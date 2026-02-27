Saint-Gobain Aktie

84,82EUR -0,20EUR -0,24%
Saint-Gobain für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 872087 / ISIN: FR0000125007

27.02.2026 13:24:05

Saint-Gobain Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Saint-Gobain von 110 auf 105 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Harry Goad setzt bei den Franzosen auf Besserung in den Endmärkten und Fortschritte beim Portfolioumbau, wie er am Freitag schrieb. Er kappte aber seine Schätzungen leicht nach der Bilanzvorlage./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 06:37 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Buy
Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
105,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
84,56 € 		Abst. Kursziel*:
24,17%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
84,82 € 		Abst. Kursziel aktuell:
23,79%
Analyst Name::
Harry Goad 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)

