PUMA Aktie

23,53EUR -0,89EUR -3,64%
PUMA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 696960 / ISIN: DE0006969603

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
27.02.2026 11:43:17

PUMA SE Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Puma nach Quartalszahlen von 19,60 auf 23 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die überraschend gute Umsatzentwicklung dürfte die Hoffnungen steigen lassen, schrieb Robert Krankowski in seinem am Freitag vorliegenden Rückblick. Puma mache erste Fortschritte bei der Trendwende, habe aber noch einiges zu tun./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 01:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: PUMA SE Neutral
Unternehmen:
PUMA SE 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
23,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
23,05 € 		Abst. Kursziel*:
-0,22%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
23,53 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-2,25%
Analyst Name::
Robert Krankowski 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu PUMA SE

mehr Nachrichten