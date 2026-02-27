Iberdrola Aktie
|20,06EUR
|0,09EUR
|0,43%
WKN DE: A0M46B / ISIN: ES0144580Y14
Iberdrola SA Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Iberdrola mit einem unveränderten Kursziel von 20,50 Euro von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Analyst Alberto Gandolfi begründete dies am Freitag mit der Kursrally und geringem Restpotenzial. Andere Versorger wiesen ähnliche Wachstumsprofile auf, seien aber noch günstiger zu haben. Er verwies explizit auf Enel, SSE, Engie und Eon./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 05:59 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Iberdrola SA Neutral
|
Unternehmen:
Iberdrola SA
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
20,50 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
20,00 €
|
Abst. Kursziel*:
2,53%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
20,06 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
2,19%
|
Analyst Name::
Alberto Gandolfi
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Iberdrola SA
Analysen zu Iberdrola SA
|10:01
|Iberdrola Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.02.26
|Iberdrola Hold
|Deutsche Bank AG
|25.02.26
|Iberdrola Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.02.26
|Iberdrola Equal Weight
|Barclays Capital
|25.02.26
|Iberdrola Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:01
|Iberdrola Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.02.26
|Iberdrola Hold
|Deutsche Bank AG
|25.02.26
|Iberdrola Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.02.26
|Iberdrola Equal Weight
|Barclays Capital
|25.02.26
|Iberdrola Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.01.26
|Iberdrola Buy
|UBS AG
|12.12.25
|Iberdrola Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.12.25
|Iberdrola Overweight
|Barclays Capital
|31.10.25
|Iberdrola Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.10.25
|Iberdrola Buy
|UBS AG
|28.10.25
|Iberdrola Verkaufen
|DZ BANK
|10:01
|Iberdrola Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.02.26
|Iberdrola Hold
|Deutsche Bank AG
|25.02.26
|Iberdrola Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.02.26
|Iberdrola Equal Weight
|Barclays Capital
|25.02.26
|Iberdrola Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Iberdrola SA
|20,02
|0,23%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:25
|AMAG Hold
|Erste Group Bank
|10:57
|Stellantis Buy
|UBS AG
|10:53
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|10:52
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:51
|arGEN-X Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:25
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|10:24
|PUMA Hold
|Deutsche Bank AG
|10:23
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|10:23
|Nordex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:21
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:19
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|10:18
|Delivery Hero Buy
|UBS AG
|10:01
|Iberdrola Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:51
|Erste Group Bank kaufen
|Deutsche Bank AG
|09:42
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:41
|Allianz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:41
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:40
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|09:39
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:39
|London Stock Exchange Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:38
|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
|09:34
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:34
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|09:33
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:30
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|09:30
|KION GROUP Buy
|Deutsche Bank AG
|09:30
|London Stock Exchange Buy
|Deutsche Bank AG
|09:29
|AXA Buy
|Deutsche Bank AG
|09:28
|Rolls-Royce Buy
|Deutsche Bank AG
|09:28
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|09:27
|Allianz Hold
|Deutsche Bank AG
|09:27
|arGEN-X Hold
|Deutsche Bank AG
|09:27
|Stellantis Hold
|Deutsche Bank AG
|09:26
|Valeo Hold
|Deutsche Bank AG
|09:24
|Schneider Electric Equal Weight
|Barclays Capital
|08:48
|Alzchem Group Buy
|Warburg Research
|08:47
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:43
|Delivery Hero Outperform
|RBC Capital Markets
|08:35
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:28
|Delivery Hero Overweight
|Barclays Capital
|08:23
|BASF Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:21
|Alzchem Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:13
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:13
|Delivery Hero Outperform
|Bernstein Research
|07:59
|London Stock Exchange Overweight
|Barclays Capital
|07:52
|Eni Overweight
|Barclays Capital
|07:52
|Scout24 Overweight
|Barclays Capital
|07:46
|Danone Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:45
|Nestlé Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:45
|Lindt Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)