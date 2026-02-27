Nordex Aktie
|44,14EUR
|2,60EUR
|6,26%
WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554
Nordex Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nordex von 34,50 auf 46,10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Ausblick zeichne ein neues Wachstumsbild der Hamburger, schrieb Ajay Patel am Freitag im Nachgang des Geschäftsberichts. Er passte seine Schätzungen entsprechend an./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 05:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nordex AG Buy
|
Unternehmen:
Nordex AG
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
46,10 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
43,80 €
|
Abst. Kursziel*:
5,25%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
44,14 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
4,44%
|
Analyst Name::
Ajay Patel
|
KGV*:
-
Analysen zu Nordex AG
Aktien in diesem Artikel
|Nordex AG
|43,74
|5,30%
