WKN DE: A1H6AJ / ISIN: ES0177542018
International Consolidated Airlines Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat International Airlines Group (IAG) nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 490 Pence belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) der Airline-Holding entspreche in etwa der Konsensschätzung, schrieb Alex Irving in seiner am Freitag vorliegenden Reaktion. Die angekündigten Ausschüttungen von 1,5 Milliarden Euro an die Aktionäre sollten den Markt zufriedenstellen. Irving begrüßtezudem den etwas gesenkten Ausblick für die Kosten ohne Berücksichtigung der Treibstoffkosten./rob/gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 08:02 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 08:02 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A.
Analyst:
Bernstein Research
Kursziel:
4,90 £
Rating jetzt:
Outperform
Kurs*:
5,20 €
Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Outperform
Kurs aktuell:
4,25 £
Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Alex Irving
