NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat International Airlines Group (IAG) nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 490 Pence belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) der Airline-Holding entspreche in etwa der Konsensschätzung, schrieb Alex Irving in seiner am Freitag vorliegenden Reaktion. Die angekündigten Ausschüttungen von 1,5 Milliarden Euro an die Aktionäre sollten den Markt zufriedenstellen. Irving begrüßtezudem den etwas gesenkten Ausblick für die Kosten ohne Berücksichtigung der Treibstoffkosten./rob/gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 08:02 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 08:02 / UTC



