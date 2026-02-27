Eni Aktie
|19,79EUR
|0,52EUR
|2,71%
WKN: 897791 / ISIN: IT0003132476
Eni Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Eni von 18 auf 21 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Italiener hätten erneut über den Erwartungen liegende Ergebnisse abgeliefert, schrieb Joshua Stone am Donnerstagabend. Er sieht die Aktien zudem von einem Favoritenwechsel innerhalb der Energiebranche profitieren./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 23:05 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Eni S.p.A. Buy
|
Unternehmen:
Eni S.p.A.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
21,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
19,77 €
|
Abst. Kursziel*:
6,20%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
19,79 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6,10%
|
Analyst Name::
Joshua Stone
|
KGV*:
-
