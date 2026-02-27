Valeo Aktie
|12,25EUR
|-0,72EUR
|-5,52%
WKN DE: A2ALDB / ISIN: FR0013176526
27.02.2026 13:26:39
Valeo SA Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Valeo von 11 auf 13 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Die Franzosen hätten positive Margensignale für 2026 gesendet, schrieb Stephen Reitman am Freitag./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 00:04 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 05:10 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Valeo SA Market-Perform
|
Unternehmen:
Valeo SA
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
13,00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
12,45 €
|
Abst. Kursziel*:
4,42%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
12,25 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6,17%
|
Analyst Name::
Stephen Reitman
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Valeo SA
Analysen zu Valeo SA
|13:26
|Valeo Market-Perform
|Bernstein Research
|13:25
|Valeo Equal Weight
|Barclays Capital
|09:26
|Valeo Hold
|Deutsche Bank AG
|23.01.26
|Valeo Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.01.26
|Valeo Hold
|Deutsche Bank AG
|13:26
|Valeo Market-Perform
|Bernstein Research
|13:25
|Valeo Equal Weight
|Barclays Capital
|09:26
|Valeo Hold
|Deutsche Bank AG
|23.01.26
|Valeo Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.01.26
|Valeo Hold
|Deutsche Bank AG
|05.01.26
|Valeo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|Valeo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|Valeo Outperform
|Bernstein Research
|24.10.25
|Valeo Outperform
|Bernstein Research
|24.10.25
|Valeo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:26
|Valeo Market-Perform
|Bernstein Research
|13:25
|Valeo Equal Weight
|Barclays Capital
|09:26
|Valeo Hold
|Deutsche Bank AG
|23.01.26
|Valeo Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.01.26
|Valeo Hold
|Deutsche Bank AG
