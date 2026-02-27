FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Nordex von 34 auf 58 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Signale der Hamburger seien positiv, sowohl für 2026 als auch längerfristig, schrieb John Kim in seinem am Freitag vorliegenden Resümee zum Geschäftsbericht. Er hob seine operativen Ergebnisschätzungen für 2026 und 2027 um bis zu 35 Prozent an./ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 08:05 / CET





