Nordex Aktie

44,14EUR 2,60EUR 6,26%
Nordex für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554

27.02.2026 10:25:26

Nordex Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Nordex von 34 auf 58 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Signale der Hamburger seien positiv, sowohl für 2026 als auch längerfristig, schrieb John Kim in seinem am Freitag vorliegenden Resümee zum Geschäftsbericht. Er hob seine operativen Ergebnisschätzungen für 2026 und 2027 um bis zu 35 Prozent an./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 08:05 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nordex AG Buy
Unternehmen:
Nordex AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
58,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
43,72 € 		Abst. Kursziel*:
32,66%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
44,14 € 		Abst. Kursziel aktuell:
31,40%
Analyst Name::
John Kim 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Nordex AG

