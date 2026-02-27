NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat International Airlines Group (IAG) nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 6 Pence belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Die soliden Quartalszahlen der Airline-Holding lägen etwas über den Erwartungen, auch der Ausblick sehe ordentlich aus, schrieb Harry J Gowers am Freitag in einer ersten Reaktion. Die um die Treibstoffkosten bereinigte Kostenplanung überrasche positiv. An den Konsensschätzungen dürfte sich aber wenig ändern./gl/mf



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 07:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 07:42 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.