International Consolidated Airlines Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat International Airlines Group (IAG) nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 6 Pence belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Die soliden Quartalszahlen der Airline-Holding lägen etwas über den Erwartungen, auch der Ausblick sehe ordentlich aus, schrieb Harry J Gowers am Freitag in einer ersten Reaktion. Die um die Treibstoffkosten bereinigte Kostenplanung überrasche positiv. An den Konsensschätzungen dürfte sich aber wenig ändern./gl/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 07:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 07:42 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: International Consolidated Airlines S.A. Overweight
Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
0,06 £
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
5,20 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
4,32 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Harry J Gowers 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu International Consolidated Airlines S.A.

