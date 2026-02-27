International Consolidated Airlines Aktie
|4,95EUR
|-0,27EUR
|-5,25%
WKN DE: A1H6AJ / ISIN: ES0177542018
International Consolidated Airlines Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat International Airlines Group (IAG) nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 6 Pence belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Die soliden Quartalszahlen der Airline-Holding lägen etwas über den Erwartungen, auch der Ausblick sehe ordentlich aus, schrieb Harry J Gowers am Freitag in einer ersten Reaktion. Die um die Treibstoffkosten bereinigte Kostenplanung überrasche positiv. An den Konsensschätzungen dürfte sich aber wenig ändern./gl/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 07:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 07:42 / GMT
|Zusammenfassung: International Consolidated Airlines S.A. Overweight
Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A.
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
Kursziel:
0,06 £
Rating jetzt:
Overweight
Kurs*:
5,20 €
Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight
Kurs aktuell:
4,32 £
Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Harry J Gowers
KGV*:
