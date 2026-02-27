ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Buy" belassen. Die Anleger dürften relativ milde auf die Geschäftszahlen reagieren, schrieb Jo Barnet-Lamb am Freitag. Es fehle aber ein klarer Ausblick./ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 07:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 07:27 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.