NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Scout24 von 130 auf 115 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Analystin Wassachon Udomsilpa aktualisierte in einer am Freitag vorliegenden Studie ihre Schätzungen nach dem Bericht zum vierten Quartal. Gesenkte Wachstumsprognosen begründete sie vor allem mit konservativeren Erwartungen an die spanischen Plattformen Fotocasa und Habitaclia sowie niedrigeren Margenannahmen./rob/tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 09:07 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 09:07 / EST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.