Saint-Gobain Aktie

86,32EUR 1,30EUR 1,53%
Saint-Gobain für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 872087 / ISIN: FR0000125007

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
27.02.2026 15:42:34

Saint-Gobain Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Saint-Gobain von 96 auf 93 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der Baustoffkonzern habe im ersten Quartal wetterbedingten Gegenwind verspürt, schrieb Oliver Dyson in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte verwies auf die stärksten Regenfälle in Frankreich seit 50 Jahren und Stürme in den USA. Er ließ dies in seine Schätzungen einfließen, verwies aber auf eine potenzielle Verbesserung der Wetterbedingungen im zweiten Jahresviertel./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 09:28 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 09:28 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Sector Perform
Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
93,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
84,96 € 		Abst. Kursziel*:
9,46%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
86,32 € 		Abst. Kursziel aktuell:
7,74%
Analyst Name::
Oliver Dyson 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)

mehr Nachrichten