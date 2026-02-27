Valeo Aktie

12,39EUR -0,57EUR -4,40%
Valeo für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ALDB / ISIN: FR0013176526

27.02.2026 13:25:26

Valeo SA Equal Weight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Valeo mit einem Kursziel von 11 Euro auf "Equal Weight" belassen. Der Ausblick für Margen und Free Cashflow stehe weiter auf dem Prüfstand, schrieb Erwann Dagorne am Donnerstagabend./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 22:55 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Valeo SA Equal Weight
Unternehmen:
Valeo SA 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
11,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
12,45 € 		Abst. Kursziel*:
-11,65%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
12,39 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-11,22%
Analyst Name::
Erwann Dagorne 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Valeo SA

