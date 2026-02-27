Schneider Electric Aktie
|274,15EUR
|1,90EUR
|0,70%
WKN: 860180 / ISIN: FR0000121972
Schneider Electric Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Schneider Electric von 275 auf 300 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nachfrage und Margen nähmen weiter Fahrt auf, schrieb Gael de-Bray in seiner am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung der Geschäftszahlen der Franzosen./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Schneider Electric S.A. Buy
|
Unternehmen:
Schneider Electric S.A.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
300,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
277,60 €
|
Abst. Kursziel*:
8,07%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
274,15 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9,43%
|
Analyst Name::
Gael de-Bray
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Schneider Electric S.A.
Analysen zu Schneider Electric S.A.
|12:32
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|09:40
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|09:24
|Schneider Electric Equal Weight
|Barclays Capital
|26.02.26
|Schneider Electric Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.02.26
|Schneider Electric Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:32
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|09:40
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|09:24
|Schneider Electric Equal Weight
|Barclays Capital
|26.02.26
|Schneider Electric Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.02.26
|Schneider Electric Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:32
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|09:40
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|26.02.26
|Schneider Electric Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.02.26
|Schneider Electric Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.02.26
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|20.02.25
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|20.02.25
|Schneider Electric Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.02.25
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|10.01.25
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|26.11.24
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|09:24
|Schneider Electric Equal Weight
|Barclays Capital
|12.12.25
|Schneider Electric Equal Weight
|Barclays Capital
|30.10.25
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.25
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.25
|Schneider Electric Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Schneider Electric S.A.
|274,10
|0,68%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:51
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|13:33
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|13:26
|Valeo Market-Perform
|Bernstein Research
|13:26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|13:25
|Eni Buy
|UBS AG
|13:25
|Valeo Equal Weight
|Barclays Capital
|13:25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|13:24
|Saint-Gobain Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:23
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:07
|BASF Neutral
|UBS AG
|13:06
|1&1 Equal Weight
|Barclays Capital
|12:35
|AIXTRON Hold
|Warburg Research
|12:34
|BASF Underweight
|Barclays Capital
|12:32
|Santander Buy
|UBS AG
|12:32
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|12:32
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|12:31
|arGEN-X Overweight
|Barclays Capital
|11:49
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|11:49
|Swiss Re Neutral
|UBS AG
|11:43
|PUMA Neutral
|UBS AG
|11:42
|KION GROUP Buy
|UBS AG
|11:40
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|11:25
|AMAG Hold
|Erste Group Bank
|11:03
|BASF Underweight
|Barclays Capital
|11:03
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|10:57
|Stellantis Buy
|UBS AG
|10:53
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|10:52
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:51
|arGEN-X Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:25
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|10:24
|PUMA Hold
|Deutsche Bank AG
|10:23
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|10:23
|Nordex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:21
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:19
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|10:18
|Delivery Hero Buy
|UBS AG
|10:01
|Iberdrola Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:51
|Erste Group Bank kaufen
|Deutsche Bank AG
|09:42
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:41
|Allianz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:41
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:40
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|09:39
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:39
|London Stock Exchange Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:38
|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
|09:34
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:34
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|09:33
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:30
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|09:30
|KION GROUP Buy
|Deutsche Bank AG