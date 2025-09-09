Schaeffler Aktie

09.09.2025 13:31:48

Schaeffler Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Schaeffler von 4,45 auf 5,25 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Auf seinem Kapitalmarkttag kommende Woche werde der Auto- und Industriezulieferer seine Strategie für 2030 vorstellen, schrieb Vanessa Jeffriess in ihrem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Schaeffler habe viele interessante Optionen und deutliches Verbesserungspotenzial. Entscheidend sei aber die Umsetzung. Die Aktie erscheine im europäischen Branchenvergleich überbewertet./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2025 / 07:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2025 / 07:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Schaeffler AG Hold
Unternehmen:
Schaeffler AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
5,25 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
- 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
- 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Vanessa Jeffriess 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

