Schaeffler Aktie
Schaeffler Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Schaeffler von 4,45 auf 5,25 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Auf seinem Kapitalmarkttag kommende Woche werde der Auto- und Industriezulieferer seine Strategie für 2030 vorstellen, schrieb Vanessa Jeffriess in ihrem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Schaeffler habe viele interessante Optionen und deutliches Verbesserungspotenzial. Entscheidend sei aber die Umsetzung. Die Aktie erscheine im europäischen Branchenvergleich überbewertet./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2025 / 07:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2025 / 07:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Schaeffler AG Hold
|
Unternehmen:
Schaeffler AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
5,25 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
-
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
-
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Vanessa Jeffriess
|
KGV*:
-
