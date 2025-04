NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Schneider Electric nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 250 Euro belassen. Analyst Mark Fielding hob in einer am Montag vorliegenden Studie eine leicht verfehlte Umsatzerwartung aufgrund des Europa-Geschäfts hervor. Das Rechenzentrumsgeschäft entwickelte sich aber weiterhin stark./tih/he



