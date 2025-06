NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Schneider Electric auf "Outperform" mit einem Kursziel von 290 Euro belassen. Dank spezifischer Geschäftsfelder, die anfangs oft eine geringe Rolle spielten und dann immer wichtiger innerhalb des Unternehmensportfolios würden, sei der Technologiekonzern in den vergangenen Jahren organisch schneller gewachsen als die Konkurrenz, schrieb Alasdair Leslie in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Dies gehe nicht nur auf die Elektro-Aktivitäten zurück, sondern auch auf die übrigen Bereiche. Am nächsten kämen noch Siemens und Eaton an die Wachstumsraten der Franzosen heran. Doch auch sie hinkten Schneider seit 2029 hinterher./gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.06.2025 / 12:45 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.06.2025 / 05:00 / UTC





