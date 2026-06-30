Schneider Electric Aktie

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WKN: 860180 / ISIN: FR0000121972

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30.06.2026 22:29:21

Schneider Electric Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Schneider Electric auf "Outperform" mit einem Kursziel von 310 Euro belassen. Der angekündigte Kauf des Industriesoftware-Unternehmens Cognite passe zur Strategie des Elektrotechnik-Konzerns, doch der Preis werfe Fragen auf, schrieb Alasdair Leslie in einer ersten Reaktion am Dienstagabend. Wie attraktiv das norwegische Unternehmen als Übernahmeobjekt sei, hänge von den erwarteten Umsatzsynergien ab. Hierzu erhofft sich der Analyst nähere Einzelheiten in der für Mittwochmorgen angekündigten Telefonkonferenz./ck/rob/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2026 / 19:53 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / 19:53 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Schneider Electric S.A. Outperform
Unternehmen:
Schneider Electric S.A. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
310,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
285,60 € 		Abst. Kursziel*:
8,54%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
280,60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
10,48%
Analyst Name::
Alasdair Leslie 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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