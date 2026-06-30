NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Schneider Electric auf "Outperform" mit einem Kursziel von 310 Euro belassen. Der angekündigte Kauf des Industriesoftware-Unternehmens Cognite passe zur Strategie des Elektrotechnik-Konzerns, doch der Preis werfe Fragen auf, schrieb Alasdair Leslie in einer ersten Reaktion am Dienstagabend. Wie attraktiv das norwegische Unternehmen als Übernahmeobjekt sei, hänge von den erwarteten Umsatzsynergien ab. Hierzu erhofft sich der Analyst nähere Einzelheiten in der für Mittwochmorgen angekündigten Telefonkonferenz./ck/rob/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2026 / 19:53 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / 19:53 / UTC





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.