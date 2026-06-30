Schneider Electric Aktie

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WKN: 860180 / ISIN: FR0000121972

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30.06.2026 21:41:23

Schneider Electric Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Schneider Electric auf "Outperform" mit einem Kursziel von 290 Euro belassen. Analyst Mark Fielding hält den angekündigten 3,1 Milliarden US-Dollar schweren Kauf des Industriesoftware-Unternehmens Cognite nicht für günstig. Er sei aber dennoch strategisch sinnvoll, schrieb er in einer ersten Reaktion am Dienstagabend. Mit einem Volumen von nur rund 1,5 Prozent des Börsenwerts von Schneider falle sie zudem "eindeutig in die Kategorie der 'Bolt-on'-Akquisitionen, also der Ergänzungskäufe und habe nur geringe Auswirkungen auf das Geschäft./ck/rob/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2026 / 15:23 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / 15:23 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Schneider Electric S.A. Outperform
Unternehmen:
Schneider Electric S.A. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
290,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
285,60 € 		Abst. Kursziel*:
1,54%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
280,60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
3,35%
Analyst Name::
Mark Fielding 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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