Schneider Electric Aktie

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Schneider Electric für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 860180 / ISIN: FR0000121972

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30.06.2026 08:44:20

Schneider Electric Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Schneider Electric von 307 auf 340 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das zweite Quartal sei eines der wichtigsten für die Anlagestory der Franzosen in der jüngsten Vergangenheit, schrieb George Featherstone am Freitag in seinem Ausblick auf den Bericht. Er lobt die Voraussetzungen: Einen immensen Bewertungsabschlag gegenüber der Konkurrenz und wohl klare Signale für einen operativen Turnaround. Für die Jahresziele sieht Featherstone Luft nach oben./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2026 / 18:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 03:00 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Schneider Electric S.A. Overweight
Unternehmen:
Schneider Electric S.A. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
340,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
286,40 € 		Abst. Kursziel*:
18,72%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
286,20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
18,80%
Analyst Name::
George Featherstone 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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